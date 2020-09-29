Київ став першим у Європі за кількістю висоток

Столиця України Київ опинилася на першому місці серед європейських міст за кількістю висотних будівель. А в світовому рейтингу вона посіла восьму сходинку.

В українському місті-мільйоннику звели понад тисячу висоток у більш ніж 35 метрів. Про це свідчать дані платформи SkyscraperPage.

Зокрема, в Києві нарахували 1199 будівель, висота яких перевищує 12 поверхів. А це більше, ніж у Лондоні (1109), який другий серед міст Європи за кількістю хмарочосів.

У рейтингу серед міст всіх країн світу першу сходинку посідає Нью-Йорк (6097 висотних будівель), другу – Торонто (2393), а третю – Дубай (1574).

Рейтинг міст за кількістю висоток. SkyscraperPage

Зауважимо, що, наприклад, Москва у цьому списку опинилася на 16 сходинці – 550 хмарочосів.

Варто також підкреслити, що до тридцятки світового рейтингу потрапив і український Харків. Він посів 26 місце із 422.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попри заборону на будівництво у центральній частині Києва об’єктів, вищих за 27 метрів, не так давно Окружний адміністративний суд зробив виняток із правил для забудовника ділянки за адресою вул. Московська, 43/11, показавши приклад іншим.