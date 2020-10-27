Київ став одним із епіцентрів COVID-19 в Україні: дані за 27 жовтня

У Києві за минулу добу, 26 жовтня, зареєстрували 525 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Усього в столиці – 34 887 інфікованих.

Також за добу від хвороби померли 7 пацієнтів (усього 706), а одужали – 176 (11 935). Про це говорять офіційні дані порталу РНБО.

У Київській області за добу вірусом заразилися 311 осіб (15 156), летальні випадки – 8 (343), побороли хворобу – 44 (7 272).

Також найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 зафіксовано в Харківській області – 556, Львівській – 478 і Одеській областях – 461.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 27 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 355 601 випадок коронавірусу COVID-19. З них – 6 677 за останню добу.