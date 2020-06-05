Київ став лідером за кількістю хворих на COVID-19. Свіжа статистика

У Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте за цей час видужало 27 пацієнтів.

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Про це під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі, заявив мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що столиця України вже котрий день поспіль посідає перше місце за захворюваністю на коронавірус.

Київ лідирує за кількістю діагностованих випадків COVID-19

"Новини сьогодні – не оптимістичні. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Серед них 14 медиків. Померли від COVID-19 чотирилюдини. Вперше у нас така кількість летальних випадків за добу", – наголосив мер Києва.

За його словами, серед нових хворих:

47 жінок віком від 19 до 94 рокiв;

28 чоловіків від 22 до 77 рокiв;

5 дівчаток віком від 7 місяців до 14 років і 2 хлопчики, яким 9 та 10 років.

Водночас до лікарень столиці госпіталізували лише 16 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко додав, що найбільше випадків захворювання підтвердили в Дарницькому районі – 21, Подільському – 13 та Деснянському – 12 випадків.

Загалом за час пандемії у столиці зафіксували 73 смерті від COVID-19. Видужати вдалося 876 пацієнтам.

"Захворювання на коронавірус виявили в директора столичної школи №197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб. Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення ЗНО з кількох предметів кожна", – повідомив мер.

Статистика щодо коронавірусу в Києві на 5 червня

Зауважимо, через те, що показники щодо захворюваності на коронавірус у столиці перевищують встановлені показники для переходу до наступного етапу послаблення карантину, у Києві не відкриватимуть ресторани і кафе та басейни.

"У нас один із трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення – перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?" – риторично пояснив Кличко.

За його словами, рішення щодо роботи у столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій розгляне це питання наступного тижня.

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