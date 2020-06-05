Київ став лідером за кількістю хворих на COVID-19. Свіжа статистика
У Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте за цей час видужало 27 пацієнтів.
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Про це під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі, заявив мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він підкреслив, що столиця України вже котрий день поспіль посідає перше місце за захворюваністю на коронавірус.
"Новини сьогодні – не оптимістичні. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Серед них 14 медиків. Померли від COVID-19 чотирилюдини. Вперше у нас така кількість летальних випадків за добу", – наголосив мер Києва.
За його словами, серед нових хворих:
47 жінок віком від 19 до 94 рокiв;
28 чоловіків від 22 до 77 рокiв;
5 дівчаток віком від 7 місяців до 14 років і 2 хлопчики, яким 9 та 10 років.
Водночас до лікарень столиці госпіталізували лише 16 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Кличко додав, що найбільше випадків захворювання підтвердили в Дарницькому районі – 21, Подільському – 13 та Деснянському – 12 випадків.
Загалом за час пандемії у столиці зафіксували 73 смерті від COVID-19. Видужати вдалося 876 пацієнтам.
"Захворювання на коронавірус виявили в директора столичної школи №197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб. Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення ЗНО з кількох предметів кожна", – повідомив мер.
Зауважимо, через те, що показники щодо захворюваності на коронавірус у столиці перевищують встановлені показники для переходу до наступного етапу послаблення карантину, у Києві не відкриватимуть ресторани і кафе та басейни.
"У нас один із трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення – перевищує норму. І сьогодні становить 14,9. Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Я розумію бізнес, розумію, що йому треба працювати. Але ми ж не хочемо знову повернутися до карантину?" – риторично пояснив Кличко.
За його словами, рішення щодо роботи у столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій розгляне це питання наступного тижня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні станом на п'ятницю, 5 червня, офіційно підтверджено 25 964 випадки зараження коронавірусом нового типу. З них 553 було виявлено за минулу добу.
Через кількість заражених COVID-19 Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не проходять до наступного етапу зняття карантину з 5 червня.