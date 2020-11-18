Київ став лідером із зараження COVID-19 в Україні: свіжа статистика

Станом на середу, 18 листопада, у Києві коронавірусом (COVID -19) заразилися 53 855 осіб, за минулу добу – 1 213, що стало новим рекордом за весь час пандемії.

У Київській області зареєстровано 26 561 випадок інфікування (+774). Про це говорять дані на порталі РНБО.

Також у столиці за минулий день від хвороби померли 23 пацієнти (усього 1 013), а одужали – 430 (19 556). В області від коронавірусу померли 15 осіб (586), а побороли хворобу 156 (10 346).

Відзначимо, що станом на середу, 18 листопада в Україні офіційно зареєстровано 570 153 випадків COVID-19. За останню добу виявлено 12 496 нових випадків зараження. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ знову потрапив у лідери статистики COVID-19 через понад тисячу хворих.