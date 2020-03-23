Київ став лідером із захворюваності на коронавірус: нові дані МОЗ

Лідером із захворюваності на коронавірус COVID-19 раптово став Київ, де захворіло вже 29 осіб. А на території області вірус виявили ще у п'ятьох.

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Загалом в Україні станом на 10:00 понеділка, 23 березня, було підтверджено 73 випадки COVID-19, з яких три – летальні, а один пацієнт одужав. Тільки за останню добу на коронавірус захворіло 26 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.

Лідером із захворюваності став Київ, де за увесь час поширення коронавірусу країною було підтверджено 29 випадків, а у області – ще п'ять. Друге місце посіла Чернівецька область (25 випадків: один летальний, одна людина одужала), третє – Івано-Франківська (п'ять випадків: один летальний).

Київ став лідером із захворюваності на коронавірус. Ілюстрація

У Житомирській області було зафіксовано два випадки COVID-19 (один летальний), у Львівській та Дніпропетровській теж по два, у Донецькій, Тернопільській та Черкаській – по одному.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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