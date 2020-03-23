Київ став лідером із захворюваності на коронавірус: нові дані МОЗ

Лідером із захворюваності на коронавірус COVID-19 раптово став Київ, де захворіло вже 29 осіб. А на території області вірус виявили ще у п'ятьох.
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Загалом в Україні станом на 10:00 понеділка, 23 березня, було підтверджено 73 випадки COVID-19, з яких три – летальні, а один пацієнт одужав. Тільки за останню добу на коронавірус захворіло 26 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook.
Лідером із захворюваності став Київ, де за увесь час поширення коронавірусу країною було підтверджено 29 випадків, а у області – ще п'ять. Друге місце посіла Чернівецька область (25 випадків: один летальний, одна людина одужала), третє – Івано-Франківська (п'ять випадків: один летальний).
Київ став лідером із захворюваності на коронавірус. Ілюстрація
У Житомирській області було зафіксовано два випадки COVID-19 (один летальний), у Львівській та Дніпропетровській теж по два, у Донецькій, Тернопільській та Черкаській – по одному.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
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Першим хворим на коронавірус на території області став народний депутат України Сергій Шахов від групи "Довіра". Другим – його дружина.
Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві через поширення коронавірусу.
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Він сказав, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
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