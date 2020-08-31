Київ став лідером із захворюваності COVID-19 в Україні. Дані за районами

У Києві станом на ранок 31 серпня було підтверджено 13370 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 277 осіб.

Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. А згідно із даними РНБО, опублікованими на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, Київ став лідером серед регіонів за кількістю випадків, виявлених за добу.

"​​Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

Коронавірус у Києві Telegram/Віталій Кличко

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 138 жінок віком від 18 до 88 років, 122 чоловіка віком від 18 до 77 рокiв, 12 дівчаток від двох до 17 років та п'ять хлопчиків від восьми років до 13. Зокрема, мова і про дев'ятьох медиків. До лікарень столиці потрапили 32 пацієнта.

"Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканців Києва", – відзначив мер столиці.

Він також додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 63, у Дарницькому – 38, в Оболонському і Солом’янському – по 33.

Кличко написав про COVID-19 у столиці Скріншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, на Київщині станом на ранок 31 серпня було підтверджено вже 5669 випадків COVID-19. За минулу добу захворювання виявили у 89 осіб, видужав за цей час один хворий.

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