Коронавірус набирає темп у Києві: заразилися ще понад 500 осіб

За минулу добу, 9 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 532 особи, що виявилося найвищим показником за захворюваністю в Україні.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 203 нових заражених. Усього в столиці інфіковані вже 26 995 осіб, в області – 10 892 заражених.

Померли від COVID-19 у Києві всього 469 осіб (+6 за добу), вилікувалися 9627 пацієнтів (+216). Продовжують боротися з вірусом 16 899 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 10 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 256 266 випадків коронавірусної інфекції. З них 5728 – виявлені за минулу добу.