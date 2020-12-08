Київ став епіцентром COVID-19 в Україні: майже 1,5 тисячі нових хворих

Олексій Тітофф Життя столиці 08:50, 8.12.2020 Оновлено: 09:05, 8.12.2020

За минулу добу, 7 грудня, Київ став епіцентром коронавірусу (COVID -19) в Україні. У столиці зафіксовано 1475 нових випадків зараження.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також велику кількість інфікованих зареєстрували в чотирьох областях.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях", – зазначив глава МОЗ.

Відзначимо, що станом на ранок вівторка, 8 грудня, в Україні офіційно підтверджено 832 758 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 811 – виявлено за минулу добу.

Додамо, що український лікар Тарас Жиравецький повідомив, що для того, щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на чотири або на п'ять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ України повідомив про рекордно низьку кількість нових хворих на COVID-19 за добу. Востаннє такий низький приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію було зафіксовано майже місяць тому.

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