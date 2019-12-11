Київ скують затори через іноземні кортежі: на яких вулицях обмежать рух

У Києві 12 та 13 грудня тимчасово обмежать рух авто на кількох ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе. Через це місто можуть скувати затори.

Річ у тім, що до України прибудуть прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія та прем’єр-міністр Республіки Молдова Іон Кіку. Про це написала пресслужба Управління державної охорони України на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до українського законодавства, для глав іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, передбачена державна охорона. Так, Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегаціям Гахарії та Кіку.

Київ скують затори через іноземні кортежі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. Виданню вдалося зробити приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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