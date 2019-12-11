Головна Новини
11 грудня • оновлено в 15:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ скують затори через іноземні кортежі: на яких вулицях обмежать рух

1.3т
Читати матеріал російською

У Києві 12 та 13 грудня тимчасово обмежать рух авто на кількох ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе. Через це місто можуть скувати затори.

Річ у тім, що до України прибудуть прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія та прем’єр-міністр Республіки Молдова Іон Кіку. Про це написала пресслужба Управління державної охорони України на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до українського законодавства, для глав іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, передбачена державна охорона. Так, Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегаціям Гахарії та Кіку.

Київ скують затори через іноземні кортежі

Київ скують затори через іноземні кортежі

Новини
Київ б'є світові рекорди із заторів: хто винен і що робити

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. Виданню вдалося зробити приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги