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/Життя столиці

Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

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У Києві в суботу, 29 грудня, на більшості автодоріг утворилися серйозні затори. Особливо сильно рух ускладнено при в'їздах і виїздах зі столиці.

Станом на 16:00 ускладнення оцінювалися у 7 балів. Згідно з даними Google-карт, автомобілісти стоять у районі Теремків, де сталися одразу дві ДТП, і на виїзді до Софіївської Борщагівки. Також трафік ускладнений на Великій Кільцевій дорозі.

Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

Google-карти

У центральній частині міста труднощі з рухом є фактично на всіх вулицях, на що вплинуло одночасно шість дорожніх аварій. Також сильний затор утворився на вул. Вадима Гетьмана, Жилянській та Саксаганського.

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Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

Google-карти

Серед мостів з лівого на правий берег найбільш завантаженим виявився міст Метро. Також доведеться постояти на Південному мості, а ось по Дарницькому мості і Патона можна рухатися відносно вільно.

Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

Google-карти

На лівому березі затори спостерігаються в районі Бортничів, на вулиці Ревуцького та Дніпровській набережній.

Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, небезпечна ділянка Одеської траси під Києвом продовжує "збирати данину" з водіїв. Причина — проблемний світлофор у районі Чабани — Гатне.

На під'їзді, на думку автомобілістів, недостатньо попереджувальних дорожніх знаків. Немає дублюючого світлофора: автоматичний регулювальник з боку Одеси повністю перекриває пішохідний міст.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Рорк Говард
Рорк Говард
Забейте, скоро машина станет роскошью и пробок не будет.
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