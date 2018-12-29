Київ скували затори та численні ДТП: карта ускладнень

У Києві в суботу, 29 грудня, на більшості автодоріг утворилися серйозні затори. Особливо сильно рух ускладнено при в'їздах і виїздах зі столиці.

Станом на 16:00 ускладнення оцінювалися у 7 балів. Згідно з даними Google-карт, автомобілісти стоять у районі Теремків, де сталися одразу дві ДТП, і на виїзді до Софіївської Борщагівки. Також трафік ускладнений на Великій Кільцевій дорозі.

Google-карти

У центральній частині міста труднощі з рухом є фактично на всіх вулицях, на що вплинуло одночасно шість дорожніх аварій. Також сильний затор утворився на вул. Вадима Гетьмана, Жилянській та Саксаганського.

Google-карти

Серед мостів з лівого на правий берег найбільш завантаженим виявився міст Метро. Також доведеться постояти на Південному мості, а ось по Дарницькому мості і Патона можна рухатися відносно вільно.

Google-карти

На лівому березі затори спостерігаються в районі Бортничів, на вулиці Ревуцького та Дніпровській набережній.

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, небезпечна ділянка Одеської траси під Києвом продовжує "збирати данину" з водіїв. Причина — проблемний світлофор у районі Чабани — Гатне.

На під'їзді, на думку автомобілістів, недостатньо попереджувальних дорожніх знаків. Немає дублюючого світлофора: автоматичний регулювальник з боку Одеси повністю перекриває пішохідний міст.