Київ скували затори: де прорватися не вдасться. Карта

Яра Дорош Життя столиці 10:24, 26.06.2020 Оновлено: 10:51, 26.06.2020

Київ у п'ятницю вранці, 26 червня, зупинився в заторах. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у столиці зупинилися Кільцева дорога, проспекти Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Перемоги, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги.

У центрі не варто їхати на вулиці Жилянську, Набережно-Хрещатицьку, Вододимирський узвіз, Набережне шосе, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів.

Затори також скували Північний міст. А от на лівому березі зупинилися проспекти Романа Шухевича, Броварський, Визволителів, Собороності, вулиці Миропільська та Братиславська.

Затори у Києві 26 червня.
Скриншот/Infoportal.kiev.ua
Затори в Києві 26 червня.
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.

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