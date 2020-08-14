Київ скували затори: де проїхати найважче. Карта

Київ у п'ятницю вранці, 14 серпня, зупинився у заторах. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Науки, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Олександра Довженка, Юрія Іллєнка.

Затори у Києві на правому березі Скріншот

Затори на правому березі Києва Скріншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Лесі Українки, Тараса Шевченка, Дружби Народів, вулиці Жилянська, Саксаганського, Велика Житомирська, Михайла Грушевського, Набережно-Рибальська, Петрівська алея. Схожа ситуація спостерігалася і на мосту Патона.

Затори у центрі Києва Скріншот

На лівому березі затори скували вулицю Миропільську, проспект Юрія Гагаріна, Харківське шосе.

Затори на лівому березі Києва Скріншот

Затори у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.