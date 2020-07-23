Київ скували затори: де не проїхати на авто. Карта

Київ у четвер, 23 липня, скували затори. Водіям важко було проїхати і в центрі столиці, і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві зупинилися Кільцева дорога, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Академіка Палладіна, Перемоги, Повітрофлотський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулиці Академіка Заболотного, Олени Теліги, Федора Ернста, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка.

У центрі затори скували вулиці Жилянську, Велику Житомирську, Хрещатик, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицьку, Саберно-Слобідську, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів, а також Набережне шосе.

Схожа ситуація спостерігалася і на Південному мосту. На лівому березі зупинилися вулиця Миропільська, Дарницьке і Бориспільське шосе, проспект Миколи Бажана.

Затори у Києві Скріншот

Затори у Києві Скріншот

Затори у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.