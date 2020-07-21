Київ скували затори: де не проїхати. Карта

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 11:49, 21.07.2020 Оновлено: 11:49, 21.07.2020

Київ у вівторок, 21 липня, скували затори. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві зупинилися Кільцева дорога, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Відрадний, Академіка Палладіна, Повітрофлотський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, а також вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Ілллєнка.

У центрі затори скували проспект Перемоги, вулиці Жилянську, Саксаганського, Басейну, Хрещатик, Михайла Грушевського, Саперно-Слобідську, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Бессарабську площу, Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на Південному мосту.

На лівому березі краще об'їхати Дарницьке шосе і проспект Юрія Гагаріна.

Карта заторів у Києві
Скріншот
Карта заторів у Києві
Скріншот
Карта заторів у Києві
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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