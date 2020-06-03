Київ скували масштабні затори: які вулиці слід об'їхати. Карта

Київ у середу вранці, 3 червня, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps з'ясував, які дороги міста краще об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували проспекти Валерія Лобановського, Голосіївський, Кільцеву дорогу, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги.

Київ скували масштабні затори. Ілюстрація

У центрі слід об'їхати проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянську, Хрещатик, Михайла Грушевського, Алею Героїв Небесної Сотні, Петрівську алею, Набережне шосе. Також "зупинився" Північний міст.

На лівому березі затори скували проспекти Миколи Бажана, Броварський, Перова, Романа Шухевича, вулиці Братиславську, Миропільську, Оноре де Бальзака.

Як написало агентство "УНІАН", на ситуацію повпливало ще й те, що у Києві вранці трапилося кілька ДТП на мостах через Дніпро.

Затори у Києві 3 червня Скріншот

Затори у Києві 3 червня Скріншот

Затори у Києві 3 червня Скріншот

Затори у Києві 3 червня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце у рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.

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