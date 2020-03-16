Київ скували масштабні затори: які вулиці слід об'їхати. Карта

Київ, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у світі, 16 березня скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як в центрі столиці України, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps з'ясував, які вулиці та проспекти слід об'їхати, рухаючись містом на авто (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, затори скували проспекти Академіка Палладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Кільцеву дорогу, вулиці Олени Теліги, Семена Скляренка, Куренівську, Богатирську.

Київ скували масштабні затори. Ілюстрація

У центрі важко було проїхати бульварами Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулицями Михайла Грушевського, Жилянською, Набережно-Рибальською, Володмирським узвозом, Набережним шосе.

Затори також скували міст Патона, а на лівому березі – проспекти Миколи Бажана та Броварський.

Карта заторів у Києві 16 березня Скріншот

Карта заторів у Києві 16 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце у рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.

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