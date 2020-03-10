Київ скували масштабні затори: які дороги варто об'їхати. Карта

Київ у вівторок вранці,10 березня, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі міста, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps з'ясував, які вулиці столиці України краще об'їхати, аби не втратити чимало часу (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

Київ скували масштабні затори. Ілюстрація

Так, затори скували проспекти Академіка Палладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Валерія Лобановського, Голосіївський, Повітрофлотський, вулиці Вадима Гетьмана, Борщагівську, а також Кільцеву дорогу.

Схожа ситуація спостерігалась на вулицях Юрія Іллєнка, Щусева, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській та проспекті Степана Бандери.

Затори у Києві 10 березня. Карта Скріншот

Затори у Києві 10 березня. Карта Скріншот

У центрі важко було проїхати бульварами Лесі Українки і Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Жилянською, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькою, а ще Петрівською алеєю, Набережним шосе.

Затори у Києві 10 березня. Карта Скріншот

Затори скували і Північний, Гаванський та міст Патона. А на лівому березі така ситуація спостерігалась на проспектах Миколи Бажана, Соборності, Броварському, Визволителів, вулицях Братиславській та Кубанської України, а ще на Дарницькому шосе.

Затори у Києві 10 березня. Карта Скріншот

Затори у Києві 10 березня. Карта Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість з яких транзитні.

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