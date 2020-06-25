Київ скували масштабні затори: визначено найпроблемніші зони. Карта
Київ у четвер вранці, 25 червня, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі міста, так і на околицях.
OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Так, у заторах зупинилися проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Академіка Палладіна, Степана Бандери, Кільцева дорога, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка, Бондарська, Кирилівська, Копилівська, Сирецька.
У центрі слід об'їхати бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, проспект Перемоги, вулиці Басейну, Круглоуніверситетську, Велику Житомирську, Хрещатик, Михайла Грушевського, Лаврську, Набережно-Хрещатицьку. Також затори скували Петрівську алею, Володимирський узвіз, Бессарабську площу, Набережне шосе.
Схожа ситуація спостерігалась і на Північному мосту. На лівому березі краще об'їхати проспекти Миколи Бажана, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварський, Визволителів, Романа Шухевича, бульвар Перова, вулиці Миропільську, Оноре де Бальзака.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.