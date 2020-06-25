Київ скували масштабні затори: визначено найпроблемніші зони. Карта

Київ у четвер вранці, 25 червня, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі міста, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у заторах зупинилися проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Академіка Палладіна, Степана Бандери, Кільцева дорога, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка, Бондарська, Кирилівська, Копилівська, Сирецька.

У центрі слід об'їхати бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, проспект Перемоги, вулиці Басейну, Круглоуніверситетську, Велику Житомирську, Хрещатик, Михайла Грушевського, Лаврську, Набережно-Хрещатицьку. Також затори скували Петрівську алею, Володимирський узвіз, Бессарабську площу, Набережне шосе.

Схожа ситуація спостерігалась і на Північному мосту. На лівому березі краще об'їхати проспекти Миколи Бажана, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварський, Визволителів, Романа Шухевича, бульвар Перова, вулиці Миропільську, Оноре де Бальзака.

Затори у Києві 25 червня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Затори у Києві 25 червня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Затори у Києві 25 червня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.