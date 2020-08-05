Київ скували масштабні затори: куди їхати не варто. Карта

Київ у середу вранці, 5 серпня, скували масштабні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Відрадний, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Богатирську.

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Дружби Народів, Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Басейна, Велика Житомирська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Римбальська, Петрівська алея, Бессарабська площа, а також Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на Гаванському мосту.

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

На лівому березі затори скували вулиці Будівельників, Миропільску, Раїси Окіпної, проспекти Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Петра Григоренка, Дніпровську набережну, Бориспільське шосе.

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

Затори в Києві 5 серпня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.