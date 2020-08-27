Київ скували масштабні затори. Карта "найгарячіших" зон

Київ у четвер вранці, 27 серпня, скували масштабні затори. Вони спостерігалися як в центрі, так і на околицях столиці.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Академіка Палладіна, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Богатирську.

Затори на правому березі Києва Скріншот

Правий берег столиці зупинився Скріншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка, Велика Васильківська, Жилянська, Басейна, Велика Житомирська, Михайла Грушевського, Петрівська алея, Володимирський узвіз, Набережне та Наддніпрянське шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на мостах Дарницькому, Патона, Північному.

У центрі Києва авто не могли проїхати через затори Скріншот

Затори скували столичні мости Скріншот

На лівому березі затори скували проспекти Миколи Бажана, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварський, Бориспільське шосе та вулицю Братиславську.

Затори на лівому березі Києва Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.