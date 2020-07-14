Київ скували масштабні затори: карта "червоних зон"

Київ у вівторок вранці, 14 липня, зупинився у масштабних заторах. Водіям важко було проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста краще об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, зупинилися проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, Кільцева дорога, вулиці Миколи Грінченка, Вадима Гетьмана, Олени Теліги.

У центрі затори скували проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиці Басейну, Михайла Грушевського, Велику Житомирську, Набережно-Хрещатицьку, Петрівську алею, Бесарабську площу, Набережне шосе. Така ж ситуація спостерігалася і на мостах Північному, Патона.

На лівому березі зупинилися проспекти Романа Шухевича, Броварський, Соборності, вулиці Оноре де Бальзака, Миропільська, Братиславська, а також бульвар Перова.

Затори в Києві 14 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Затори в Києві 14 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Затори в Києві 14 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.