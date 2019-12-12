Київ скували масштабні затори через негоду: карта й фото

Київ у четвер, 12 грудня, раптово накрив густий туман. Через це в центрі та на околицях столиці України утворилися величезні затори.

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що вранці в місті буде погіршена видимість до 500 м. А OBOZREVATEL за допомогою Google Maps зробив підбірку доріг, які краще об'їхати у години пік (щоб подивитися фото й карту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували проспекти Перемоги (від станції метро "Житомирська" до "Шулявської"), Академіка Паладіна, Леся Курбаса та Повітрофлотський, а також Кільцеву дорогу. Схожа ситуація спостерігалася і на проспектах Валерія Лобановського та Голосіївському, а ще вулицях Васильківська та Голосіївська.

Київ скували масштабні затори через негоду Інформатор

У центрі краще об'їхати бульвари Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулиці Велика Васильківська, Короленківську, Івана Федорова, Жилянська, В'ячеслава Чорновола та Михайла Грушевського, а також Паркову дорогу, Набережне шосе та Набережно-Хрещатицьку вулицю.

Затори скували вулиці Семена Скляренка та Щусєва (між станціями метро "Сирець" та "Дорогожичі"), а також міст Патона.

На лівому березі слід об'їхати проспекти Миколи Бажана, Визволителів та Генерала Ватутіна, вулиці Світлу, Братиславську, Миропільську, Харківську площу, Бориспільське шосе.

На сайті Київської міської державної адміністрації дали важливі поради щодо керування транспортом під час туманної погоди:

варто знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Через туман у Києві утворилися величезні затори Інформатор

Київ у четвер, 12 грудня, раптово накрив густий туман Інформатор

Через туман у Києві утворилися величезні затори Інформатор

Київ у четвер, 12 грудня, раптово накрив густий туман Інформатор

Через туман у Києві утворилися величезні затори Інформатор

Київ у четвер, 12 грудня, раптово накрив густий туман Інформатор

Через туман у Києві утворилися величезні затори Інформатор

Київ у четвер, 12 грудня, раптово накрив густий туман Інформатор

Через туман у Києві утворилися величезні затори Інформатор

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Карта заторів у Києві Google Maps/Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. Виданню вдалося зробити приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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