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Київ скували багатокілометрові затори: мапа ремонту доріг і "червоних" ділянок

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У Києві 9 квітня більшість доріг скували серйозні затори. Станом на 9-у ранку, вони оцінювалися у вісім балів. Через годину показник знизився до семи балів.

Найсильніші "тягучки" утворилися на проспекті Палладіна, де стартували дорожні роботи. Також водії стоять у районі перекритого Шулявського мосту. Проспект Перемоги, згідно з даними Google-карт, стоїть у заторі від м. "Святошин" і до м. "Шулявська".

Також значні ускладнення біля метро "Академмістечко", "червоним" позначена вся Кільцева дорога і частково бульвар Вернадського.

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Затори у Києві

Затори у Києві

Google-карти

У Солом'янському районі затори на проспекті Леся Курбаса і Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті та проспекті Лобановського. Ускладнено проїзд біля аеропорту "Київ".

Затори у Києві

Затори у Києві

Google-карти

У центрі міста повільно їде бульвар Шевченка і вул. Хмельницького. Також затори на Павлівській і Чорновола.

Серед мостів з правого на лівий берег найбільш вільним виявився міст Метро, незважаючи на проведення там ремонтних робіт. Також ремонт триває на Південному мосту.

Київ скували багатокілометрові затори

На лівому березі великі ускладнення біля Позняків і Осокорків та на Харківському шосе.

На околицях міста водії стоять при в'їзді від Вишневого і Софіївської Борщагівки.

Київ скували багатокілометрові затори

Як писав OBOZREVATEL, затори у 8 балів утворилися у Києві і 8 квітня. Сильні труднощі виникли на мостах, у центрі міста і в районі Шулявки, де демонтують шляхопровід.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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