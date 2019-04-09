Київ скували багатокілометрові затори: мапа ремонту доріг і "червоних" ділянок

У Києві 9 квітня більшість доріг скували серйозні затори. Станом на 9-у ранку, вони оцінювалися у вісім балів. Через годину показник знизився до семи балів.
Найсильніші "тягучки" утворилися на проспекті Палладіна, де стартували дорожні роботи. Також водії стоять у районі перекритого Шулявського мосту. Проспект Перемоги, згідно з даними Google-карт, стоїть у заторі від м. "Святошин" і до м. "Шулявська".
Також значні ускладнення біля метро "Академмістечко", "червоним" позначена вся Кільцева дорога і частково бульвар Вернадського.
Ремонт на просп. Академіка Палладіна
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Затори у Києві
Google-карти
У Солом'янському районі затори на проспекті Леся Курбаса і Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті та проспекті Лобановського. Ускладнено проїзд біля аеропорту "Київ".
Затори у Києві
Google-карти
У центрі міста повільно їде бульвар Шевченка і вул. Хмельницького. Також затори на Павлівській і Чорновола.
Серед мостів з правого на лівий берег найбільш вільним виявився міст Метро, незважаючи на проведення там ремонтних робіт. Також ремонт триває на Південному мосту.
На лівому березі великі ускладнення біля Позняків і Осокорків та на Харківському шосе.
На околицях міста водії стоять при в'їзді від Вишневого і Софіївської Борщагівки.
Як писав OBOZREVATEL, затори у 8 балів утворилися у Києві і 8 квітня. Сильні труднощі виникли на мостах, у центрі міста і в районі Шулявки, де демонтують шляхопровід.
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