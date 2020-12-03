Київ різко піднявся у рейтингу індексу забруднення повітря

У Києві знову фіксують підвищений рівень забруднення повітря. Показники перевищують норму майже у 3 рази.

Станом на 15:20 3 грудня, столиця знаходилася на 13 місці у світовому рейтингу. Рівень забруднення повітря у місті описувався як нездоровий (Unhealthy), свідчать дані ресурсу IqAir (щоб побачити рейтинги, доскрольте до кінця).

Індекс якості повітря у Києві знаходиться на рівні 152 одиниці при нормі у 50. Вміст пилу та шкідливих викидів становить 57,6 мікрограм на кубічний метр.

Українська столиця у рейтингу опинилися між іранським Тегераном та хорватським Загребом.

Експерти ресурсу радять зачиняти вікна, а на вулицю виходити у масках. Загострення алергії можливе у схильних до неї людей.

Якість повітря у Києві різко погіршилась Іqair

Найгірша ситуація у Києві на бульварі Перова та вулиці Чорнобильській.

Найгірша ситуація з чистотою повітря на бульварі Перова Іqair

Погіршення якості повітря у Києві почалось з понеділка, 1 грудня. Тоді показник почав рости одночасно з похолоданням у країні. Показники 1 грудня становили 63 пункти, а учора 92 пункти при нормі у 50.

Індекс якості повітря останні три дні погіршується Іqair

Характер погоди 3 грудня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у повітрі. Про це повідомили у ЦГО ім. Бориса Срезневського.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, чому якість повітря у Києві погіршується з кінця листопада. Усе через природне явище, коли в атмосфері формується шар, який затримує продукти горіння.