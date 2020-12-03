Київ різко піднявся у рейтингу індексу забруднення повітря
У Києві знову фіксують підвищений рівень забруднення повітря. Показники перевищують норму майже у 3 рази.
Станом на 15:20 3 грудня, столиця знаходилася на 13 місці у світовому рейтингу. Рівень забруднення повітря у місті описувався як нездоровий (Unhealthy), свідчать дані ресурсу IqAir (щоб побачити рейтинги, доскрольте до кінця).
Індекс якості повітря у Києві знаходиться на рівні 152 одиниці при нормі у 50. Вміст пилу та шкідливих викидів становить 57,6 мікрограм на кубічний метр.
Українська столиця у рейтингу опинилися між іранським Тегераном та хорватським Загребом.
Експерти ресурсу радять зачиняти вікна, а на вулицю виходити у масках. Загострення алергії можливе у схильних до неї людей.
Найгірша ситуація у Києві на бульварі Перова та вулиці Чорнобильській.
Погіршення якості повітря у Києві почалось з понеділка, 1 грудня. Тоді показник почав рости одночасно з похолоданням у країні. Показники 1 грудня становили 63 пункти, а учора 92 пункти при нормі у 50.
Характер погоди 3 грудня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у повітрі. Про це повідомили у ЦГО ім. Бориса Срезневського.
Раніше OBOZREVATEL пояснював, чому якість повітря у Києві погіршується з кінця листопада. Усе через природне явище, коли в атмосфері формується шар, який затримує продукти горіння.