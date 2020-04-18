Київ повернувся на перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі

Київ в ніч на неділю, 19 квітня, знову повернувся на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Такі дані надані на сайті iqair.com. Станом на 00:10 рейтинг забруднення столиці становить 255 AQI.

Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей з захворюваннями легенів, а також дискомфорт у людей, які відчувають проблеми з серцем.

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL: