Київ повернувся на перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі

Кирило Лютий Життя столиці 00:27, 19.04.2020

Київ в ніч на неділю, 19 квітня, знову повернувся на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Такі дані надані на сайті iqair.com. Станом на 00:10 рейтинг забруднення столиці становить 255 AQI.

Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей з захворюваннями легенів, а також дискомфорт у людей, які відчувають проблеми з серцем.

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація
LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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