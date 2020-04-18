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19 квітня • оновлено в 00:47
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Київ повернувся на перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі

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Київ в ніч на неділю, 19 квітня, знову повернувся на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Такі дані надані на сайті iqair.com. Станом на 00:10 рейтинг забруднення столиці становить 255 AQI.

Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей з захворюваннями легенів, а також дискомфорт у людей, які відчувають проблеми з серцем.

Київ повернувся на перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Я стесняюсь спросить а где вы такие цифры рисуете 2-ю ночь подряд под 400. Днём 180.. Это даже на среднее не выходит....
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Kyив лидирует с большим отрывом
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Кияни Життя столиці

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