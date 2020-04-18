Київ повернувся на перше місце в рейтингу найбруднішого повітря в світі

Київ в ніч на неділю, 19 квітня, знову повернувся на перше місце в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Такі дані надані на сайті iqair.com. Станом на 00:10 рейтинг забруднення столиці становить 255 AQI.

Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей з захворюваннями легенів, а також дискомфорт у людей, які відчувають проблеми з серцем.

Забруднення повітря в Києві. Ілюстрація LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган. В той же день в столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі.

Києва 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.

Пізніше рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI, але через деякий час пішов на спад.

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