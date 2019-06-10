Київ потрапив у топ найбільш перевантажених автомобілями міст

Київ за 2018 рік увійшов у топ-20 найбільш завантажених автомобілями міст світу. Дослідження дорожнього трафіку проводили у 403 містах.

Українська столиця посіла 13-е місце, на 12-му опинився російський Санкт-Петербург, а очолив список індійський Мумбаї, йдеться у звіті аналітичної компанії TomTom.

Перевантаженість доріг у Києві склала 46%. Саме на стільки відсотків більше автомобілісти витрачають на дорогу, ніж вона повинна займати без заторів.

Найбільш напружені години для водіїв — це з 8 до 9 ранку та з 17 до 18 вечора. Уранці максимальний час затримки склав 26 хвилин, увечері — 27. Із 2017-го трафік погіршився на 2%.

tomtom

Найменш завантаженим виявилося місто Хай-Пойнт у США, а на передостанній позиції розмістився Кадіс (Іспанія).

Як писав OBOZREVATEL, взимку 2019 року столиця України очолила рейтинг найбільш бюджетних європейських міст для туристів. Загалом у перелік порталу InStyle увійшли десять міст Європи.

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