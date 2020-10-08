Київ потрапить до "помаранчевої" зони карантину, загрожує і "червона", – Рубан

Київ, ймовірно, опиниться в "помаранчевій" зоні адаптивного карантину через зростання захворюваності на коронавірус серед жителів. Нині столиця перебуває у "жовтій" зоні, але не виключено, що вже незабаром може потрапити й до "червоної".

Про це повідомив у коментарі "РБК-Україна" глава київської Держпродспоживслужби Олег Рубан. Він зазначив, що питання про зонування 8 жовтня перегляне Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами чиновника, головним критерієм для потрапляння столиці до "помаранчевої" епідемічної зони стали виявлення за останні сім днів більш ніж сотні випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за добу, а також заповненість такими пацієнтами ліжок у столичних медустановах.

"Комісія розгляне питання про зміну кольору за показниками. Місто Київ потрапляє до "помаранчевої" зони. Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, наповненість – майже на 75-70%", – пояснив Рубан.

Водночас додав, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи в місті можуть стати жорсткішими. І не виключено, що з часом столиця опиниться навіть у "червоній" епідемічній зоні.

"У Києві це тільки почалося. Може бути і "червона" зона, але основне завдання – не допустити цього... Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів", – пояснив він.

Зауважимо, що на позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС 8 жовтня фахівці мають встановити нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00 годин 00 хвилин 12 жовтня й упродовж наступних двох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусом у Києві заразилося 422 людини, в Київській області зафіксували 199 нових хворих. Всього в столиці інфіковані вже 25 896 осіб, в області – 10 490.