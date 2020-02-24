Київ "поплив" через сильні зливи: з'явилося відео потопу

У понеділок вранці, 24 лютого, Київ затопило водою. На одній із вулиць причиною стала несправна каналізація, на багатьох інших – сильний дощ зі снігом.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі опублікували відповідні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, через негоду була повністю затоплена вулиця Володимира Брожка. А от через проблеми із каналізацією "потоп" спостерігався неподалік від станції метро "Сирець". За словами місцевих мешканців, тут таке траплялося доволі часто, коли опади були трохи більші за норму.

Київ "поплив" через сильні зливи і несправну каналізацію

Як повідомляв OBOZREVATEL, потоп у київському ТРЦ Ocean Plaza трапився через прорив тепломережі на вулиці Антоновича, 174. У НП постраждало 10 осіб, 7 з яких було госпіталізовано.

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