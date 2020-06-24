Київ пом'якшив карантин: відкриють кінотеатри, басейни, музеї

Влада Києва дозволила відновити роботу кінотеатрів, музеїв, театрів, басейнів та інших розважальних комплексів.

Про це сказано в розпорядженні №58 від 22 червня 2020 року, підписаного керівником робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентином Мондриївським. Документ опублікований на сайті КМДА. При цьому під забороною залишилися дитячі табори, проведення госпіталізацій і планових операцій в лікарнях, а також капітальних ремонтів житла.

Згідно з розпорядженням, дозволена робота:

театрів,

кінотеатрів,

музеїв,

розважальних центрів,

басейнів (у тому числі в спортивних комплексах і фітнес-центрах),

Також дозволена участь груп більше 10 осіб у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних іспитах і в ряді інших кваліфікаційних іспитах і тестуваннях.

Робота басейнів дозволяється для індивідуального відвідування; для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортсменів школи вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, учнів-студентів установ спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп 2 роки навчання і старше.

Їхнє функціонування можливе за умови одночасного перебування на одній доріжці до 4 осіб для індивідуальних занять та до 6 осіб для спортивно-тренувальних груп в 50-метровому басейні.

У разі, якщо це 25-метровий басейн, на одній доріжці може перебувати до 2 осіб на індивідуальних заняттях і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Пом'якшено правило допуску відвідувачів в торгові приміщення: 1 людина на 5 кв. м. Але зберігається важливість дотримання дистанції 1,5 м між відвідувачами і носіння масок.

Такі ж правила стосуються проведення масових заходів.

У фітнес-центрах відвідувачі повинні дотримуватися дистанції, адміністрація повинна видавати клієнтам багаторазові рушники. При цьому заборонено використовувати кулери з водою, відвідувати спа-зони та масажі, проводити заняття в групі більше 10 чоловік.

Під забороною залишилися:

дитячі оздоровчі табори,

проведення госпіталізацій і планових операцій в лікарнях,

капітальні ремонти житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві закладам громадського харчування дозволили приймати гостей всередині приміщень. При цьому відвідувачам не можна буде заходити в заклад без супроводу працівника, закритими залишаться дитячі кімнати. Також заборонено проводити банкети, свята, майстер-класи, публічні події, в яких беруть участь понад 10 осіб, готувати їжу на відкритих кухнях, відкривати зони самообслуговування.