Київ побив п'ять температурних рекордів за місяць

У Києві з 10 по 12 червня було побито аж п'ять температурних рекордів.

Про це написала пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своєму сайті. Зазначається, що хоч перші чотири дні червня у місті були "весняними", місяць загалом виявився спекотним.

"Середньомісячна температура повітря червня у Києві становила +21,7°С, що на 3,5°С вище за кліматичну норму. За рейтингом найтепліших за 140 років цьогорічний червень посів шосте місце", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілих вісім днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0°С. Найхолодніше у столиці було 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотніше – 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,3°С.

Водночас опадів у цьому місяці на проспекті Науки, 37, випало 49 мм або 68% кліматичної норми.

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