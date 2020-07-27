Київ після вихідних зупинився в заторах: де важко проїхати. Карта

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 09:41, 27.07.2020 Оновлено: 10:17, 27.07.2020

Київ у понеділок вранці, 27 липня, скували затори. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Академіка Палладіна, Повітрофлотський, вулиці Олени Теліги, Богатирську.

У центрі зупинилися бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Набережно-Хрещатицька, Володимирський узвіз, Петрівська алея, Набережне шосе.

На лівому березі важко було проїхати Центральною вулицею та проспектом Миколи Бажана.

Затори в Києві 27 липня
Скриншот
Затори в Києві 27 липня
Скриншот
Затори в Києві 27 липня
Скриншот
Затори в Києві 27 липня
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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Кияни Життя столиці

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