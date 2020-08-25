Київ після святкових вихідних зупинився у масштабних заторах. Карта

Київ у вівторок вранці, 25 серпня, після тривалих святкових вихідних зупинився у масштабних заторах. До того ж ситуацію на дорогах ускладнили значні дощі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які вулиці та проспекти столиці слід об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Науки, Голосіївський, Валерія Лобановського, Відрадний, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Академіка Заболотного, Миколи Грінченка, Вадима Гетьмана, Богатирську, Дегтярівську, Юрія Іллєнка.

Правий берег Києва зупинився у заторах Скриншот

На правому березі столиці – масштабні затори Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Саксаганського, Михайла Грушевського, Велика Житомирська, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея. Схожа ситуація спостерігалася і на мостах Дарницькому, Патона та Північному.

Затори в центрі столиці Скриншот

У Києві зупинилися мости Скриншот

На лівому березі затори скували проспекти Миколи Бажана, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварський, Бориспільське та Дарницьке шосе, Дніпровську набережну.

Затори скували лівий берег столиці Скриншот

Затори в Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.