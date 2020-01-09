Київ після сніжної ночі застряг у заторах: які вулиці варто об'їхати

У Києві в ніч на 9 січня пішов дрібний сніг. Через це прибиральна виїхала на дороги, а автівки застрягли у заторах.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps склав список доріг, які слід об'їхати, рухаючись на авто містом (щоб подивитися фото та карту, доскрольте до кінця сторінки).

Серед них опинилися: проспекти Перемоги, Леся Курбаса та Валерія Лобановського, а також вулиця Жилянська і бульвар Тараса Шевченка.

У Києві в ніч на 9 січня пішов дрібний сніг Facebook/"Київавтодор"

Пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook написала, що для очистки доріг було задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки.

Проїжджі частини і тротуари обробляли посипальними засобами, а бригади ручного прибирання очищали зупинки транспорту.

Через це прибиральна виїхала на дороги, а автівки застрягли у заторах Facebook/"Київавтодор"

У Києві в ніч на 9 січня пішов дрібний сніг Facebook/"Київавтодор"

Через це прибиральна виїхала на дороги, а автівки застрягли у заторах Facebook/"Київавтодор"

У Києві в ніч на 9 січня пішов дрібний сніг Facebook/"Київавтодор"

Через це прибиральна виїхала на дороги, а автівки застрягли у заторах Facebook/"Київавтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ майже щоранку й щовечора заповнюють масштабні затори, які з першими снігами стають все більшими і більшими. З'явилося приголомшливе відео з висоти пташиного польоту.

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