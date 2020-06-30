Київ після довгих вихідних зупинився в заторах: які вулиці треба об'їхати. Карта

Яра Дорош Життя столиці 11:26, 30.06.2020 Оновлено: 11:43, 30.06.2020

Київ у вівторок, 30 червня, після триденних вихідних скували масштабні затори. Зупинились як дороги у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які вулиці та проспекти міста варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Степана Бандери, вулиці Васильківську, Нову, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка.

Затори в Києві 30 червня
Скриншот/Infoportal.kiev.ua

У центрі зупинилися бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Паркова дорога, Петрівська алея, Володимирський узвіз. Схожа ситуація спостерігалась на мосту Патона та Північному.

Затори у Києві 30 червня
Скріншот/Infoportal.kiev.ua

На лівому березі затори скували проспекти Романа Шухевича, Броварський, Юрія Гагаріна, Соборності, Харківське шосе, бульвар Перова, а також вулиці Оноре де Бальзака, Братиславську, Миропільську.

Затори у Києві 30 червня
Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.

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