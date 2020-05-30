Київ пішов під воду через сильну зливу: машини попливли, місто тоне. Фото і відео

У суботу, 30 травня, Київ затопило після сильної зливи. Від дощу найбільше постраждали жителі лівого берега, проте машини "попливли" і в інших районах.

OBOZREVATEL зібрав фото і відео потопу з різних частин міста (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, найгірша ситуація склалася на лівому березі. Біля станції метро "Лісова" і "Чернігівська" машини ледве "пливуть" по дорогах. Воду поступово відкачують комунальники.

У Київському районі Позняки, поруч зі станцією метро "Вирлиця" і "Академмістечко" пройшла сильна злива, однак вода на дорогах і в дворах майже не стоїть. Машини та люди вільно пересуваються.

Академмістечко

Академмістечко

Академмістечко

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

Вирлиця

Елітне селище Конча-Заспа під Києвом також не затопило після зливи. У Баришівці Київської області майже сухо.

Конча-Заспа

Конча-Заспа

Баришівка

Баришівка

Баришівка

За даними Укргідрометцентру, до 21:30 суботи дощ в Києві досягне значного рівня небезпеки. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

"Вид нинішньої недільної ситуації. Всі зображення – станом на зараз. Красень-циклон основну потужну кількість води небесної виливає на північ України, включно з Києвом. Дістається і центру", – розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в суботу, 30 травня, буде дощовою і грозовою у всіх регіонах.