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27 квітня • оновлено в 15:19
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Київ підготував власний план виходу з карантину: Кличко розкрив нюанси

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Міський голова Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що в найближчий час динаміка захворюваності на коронавірус у місті не зростатиме і це дозволить розпочати послаблення карантину.

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Для цього столична влада вже підготувала план послідовних дій щодо зняття обмежувальних заходів, заявив він під час онлайн пресконференції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Київ готується до послаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідні для цього рішення і маємо план. Але не всі важливі і необхідні кроки – в повноваженнях місцевої влади. Є рішення, що в компетенції уряду і Верховної ради", – сказав Кличко.

Київ підготував власний план виходу з карантину: Кличко розкрив нюанси

Мер столиці підкреслив, що нині дуже важливими будуть наступних два тижні, головне – щоб в місті різко не збільшилася кількість хворих. Тому він вкотре закликав усіх дотримуватися елементарних правил.

Кличко нагадав, що карантин в Україні уряд продовжив до 11 травня та оприлюднив етапи його майбутніх послаблень. Однак підкреслив, що столична влада має зауваження щодо запропонованого плану дій.

"У Києва є деякі зауваження щодо переліку та послідовності кроків. І цього тижня ми оприлюднимо що на першому етапі пропонує і збирається робити столиця", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на понеділок, 27 квітня, підтверджено вже 1220 випадків коронавірусу. За добу додалося ще 32 хворих.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Тег
карантин
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