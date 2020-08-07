Київ перед вихідними зупинився у масштабних заторах: які дороги варто об'їхати. Карта

Київ перед вихідними зупинився у масштабних заторах. Ілюстрація.

Київ у п'ятницю вранці, 7 серпня, зупинився у масштабних заторах. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці варто об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Науки, Голосіївський, Валерія Лобановського, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, вулиці Саперно-Слобідську, Вадима Гетьмана, Семена Скляренка.

Затори у Києві 7 серпня Скріншот

Затори у Києві 7 серпня Скріншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Велика Васильківська, Басейна, Велика Житомирська, Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицька, Глибочицький проїзд, Бессарабська площа, а також Набережне шосе. Схожа ситуація спостерігалася і на Гаванському мосту.

Затори у Києві 7 серпня Скріншот

На лівому березі затори скували вулицю Миропільську та проспект Соборності.

Затори у Києві 7 серпня Скріншот

Затори у Києві 7 серпня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.