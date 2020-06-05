Київ перед вихідними зупинився у масштабних заторах: де не проїхати. Карта

Київ у п'ятницю ввечері, 5 червня, скували дуже великі затори. Схожа ситуація спостерігалася у столиці перед вихідними доволі часто, проте цього разу її "ускладнили" ще й прийдешні Зелені свята (Трійця), які відзначатимуть 7 червня.

Автомобілі українців, які почали масово готуватися до трьох вихідних, 6-8 червня, змусили зупинитися як центральні дороги Києва, так і околиці. OBOZREVATEL за допомогою сервісу Infoportal дізнався, які вулиці міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, найбільші затори скували вулиці Академіка Заболотного, Васильківську, Саперно-Слобідську, Вадима Гетьмана, Данила Щербаківського, Академіка Туполева, Стеценка, Дегтярівську, Олександра Довженка, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, а також проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Науки, Академіка Палладіна та Перемоги, Кільцеву дорогу.

Київ перед вихідними зупинився у масштабних заторах. Ілюстрація

Схожа ституація спостерігалася і на вулицях Новокостянтинівській, Семена Скляренка, Богатирській, проспектах Героїв Сталінграда, Степана Бандери.

У центрі зупинилися бульвари Дружби Народів, Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, Хрещатик, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Паркова дорога, Петрівська алея, Набережне шосе.

Великих заторів на мостах столиці та лівому березі не спостерігалося. Проте слід все ж таки об'їхати проспекти Броварський, Миколи Бажана, вулицю Миропільську.

Затори у Києві 5 червня Скріншот

Затори у Києві 5 червня Скріншот

Затори у Києві 5 червня Скріншот

Затори у Києві 5 червня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце у рейтингу європейських мегаполісів з найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.