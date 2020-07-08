"Київ-Пасажирський" залишився без МАФів: незвичне фото вразило мережу

Мережу вразило фото столичного вокзалу станції "Київ-Пасажирський" без МАФів.

Відповідний знімок розмістив 7 липня журналіст, блогер Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook. Кадр за сім годин публікації назбирав понад 1,3 тисячі лайків та майже 300 коментарів.

"До речі, всі бачили "Київ-Пасажирський" без МАФів? Як вам?" – написав він.

Користувачі мережі почали активно коментувати допис. Дехто з них був задоволений такими змінами, а дехто – обурений.

"Виявляється, у нас красивий вокзал", "Краса", "Зробив мій день!!!", "А їсти де?", "Похмура бетонна коробка", "Це перемога!", "Рай на землі існує!", "Клас!!", "Він такий лисий", "Мертва Зона. Не дуже...", "Ого, а так можна було?? Аж захотілося кудись поїхати", – написали вони.

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Коментарі у мережі Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі порівняли старе чорно-біле фото центрального залізничного вокзалу у Києві та новий кольоровий знімок цієї ж локації.