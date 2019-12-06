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6 грудня • оновлено в 18:24
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Київ паралізували кілометрові затори: які вулиці краще об'їхати

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У п'ятницю ввечері, 6 грудня, рух багатьма вулицями Києва паралізували затори. Найважче було проїхати в центрі і на виїзді з міста.

OBOZREVATEL з допомогою Google Maps склав список вулиць, які краще об'їхати (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторніки).

Станом на 17:20, в обох напрямках майже не рухався транспорт на бульварі Тараса Шевченка. В результаті декількох ДТП зупинилися проспект Повітрофлотський і вулиця В'ячеслава Чорновола.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Затори в Києві ввечері 6 грудня

Затори в Києві ввечері 6 грудня

Google. пробки

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Рух бульваром Лесі Українки було блоковано здебільшого біля метро "Печерська". Не рухався транспорт і на вулиці Січових Стрільців.

Затори в центрі

Затори в центрі

Google. пробки

Також в напрямку лівого берега стояв транспорт на так званій Малій окружній дорозі: проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – Олександра Довженка – Вадима Гетьмана. Майже не рухався і Північний міст.

Затори на Малій окружній

Затори на Малій окружній

Google. пробки

Було ускладнено рух проспектом Валерія Лобановського. Серйозні затори спостерігалися на бульварі Дружби Народів у напрямку лівого берега.

Також важко проїхати було на виїзді з міста, переважно Одеською і Житомирською трасами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Богатирській 5 грудня зіткнулися п'ять легкових автомобілів. За попередньою інформацією ДТП спровокував водій Hyundai, який перевищив швидкість.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах
Місце
Україна Київ
Теги
авто ДТП
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