Київ паралізували кілометрові затори: які вулиці краще об'їхати

У п'ятницю ввечері, 6 грудня, рух багатьма вулицями Києва паралізували затори. Найважче було проїхати в центрі і на виїзді з міста.
OBOZREVATEL з допомогою Google Maps склав список вулиць, які краще об'їхати (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторніки).
Станом на 17:20, в обох напрямках майже не рухався транспорт на бульварі Тараса Шевченка. В результаті декількох ДТП зупинилися проспект Повітрофлотський і вулиця В'ячеслава Чорновола.
ДТП у Києві
Затори в Києві ввечері 6 грудня
Google. пробки
Рух бульваром Лесі Українки було блоковано здебільшого біля метро "Печерська". Не рухався транспорт і на вулиці Січових Стрільців.
Затори в центрі
Google. пробки
Також в напрямку лівого берега стояв транспорт на так званій Малій окружній дорозі: проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – Олександра Довженка – Вадима Гетьмана. Майже не рухався і Північний міст.
Затори на Малій окружній
Google. пробки
Було ускладнено рух проспектом Валерія Лобановського. Серйозні затори спостерігалися на бульварі Дружби Народів у напрямку лівого берега.
Також важко проїхати було на виїзді з міста, переважно Одеською і Житомирською трасами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на вулиці Богатирській 5 грудня зіткнулися п'ять легкових автомобілів. За попередньою інформацією ДТП спровокував водій Hyundai, який перевищив швидкість.
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