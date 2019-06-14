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Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

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Увечері в п'ятницю, 14 червня, рух транспорту в Києві паралізували численні затори.

Затори в місті, згідно з даними карт Google, досягають 10-бальної позначки. Крім того, на дорогах трапилося кілька ДТП.

Рух, зокрема, ускладнено на трьох мостах, у районах метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Тараса Шевченка", "Золоті Ворота", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Дружби народів", "Шулявська".

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Ілюстрація. Затори

Ілюстрація. Затори

Pexels

У заторах стоять вулиці Богатирська, Набережно-Рибальська, Набережно-Хрещатицька, Новокостянтинівська, Електриків, проспекти Степана Бандери та Героїв Сталінграда.

Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

Скріншот

На лівому березі проблемним є рух біля станції метро "Гідропарк" і на проспекті Миколи Бажана.

Затори спостерігаються і на проспекті Перемоги, на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Кільцевій, Повітрофлотському проспекті, Миколи Василенка, Академіка Туполєва, Набережному шосе.

Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

Скріншот

Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

Скріншот

Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

Скріншот

Київ паралізували 10-бальні затори: де не проїхати

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 6 травня в ранковий час пік виникли проблеми з рухом на "червоній" гілці метрополітену. Потяги зупинялися посеред тунелю, а на станціях виникло стовпотворіння.

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авто
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