Київ опинився в трійці найзабрудненіших міст у світі

Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.

Про це говорять дані з сайту Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксовано в Делі (Індія), а потім ідуть Лахор (Пакистан) і Київ.

Індекс забруднення повітря в Києві становив 159 за норми 50, що характеризується як "нездоровий".

Додамо, що вранці в столиці був сильний туман, тому видимість не перевищувала 500 м.

Відзначимо, що днем раніше, 28 жовтня, Київ перебував на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Але до вечора був вже на 8-му місці за рівнем забруднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Київ потрапив до п'ятірки міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Також раніше в столиці назвали три основні забруднювачі повітря.