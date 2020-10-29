Київ опинився в трійці найзабрудненіших міст у світі

Олексій Тітофф Життя столиці 10:59, 29.10.2020 Оновлено: 11:29, 29.10.2020

Станом на ранок четверга, 29 жовтня, Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.

Про це говорять дані з сайту Iqair, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу. Найвищий рівень бруду в повітрі зафіксовано в Делі (Індія), а потім ідуть Лахор (Пакистан) і Київ.

Індекс забруднення повітря в Києві становив 159 за норми 50, що характеризується як "нездоровий".

Додамо, що вранці в столиці був сильний туман, тому видимість не перевищувала 500 м.

Відзначимо, що днем раніше, 28 жовтня, Київ перебував на 15 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Але до вечора був вже на 8-му місці за рівнем забруднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Київ потрапив до п'ятірки міст із найбільш забрудненим повітрям у світі.

Також раніше в столиці назвали три основні забруднювачі повітря.

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