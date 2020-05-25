Київ опинився в небезпеці через потужні дощі: спецтранспорт уже підготовлений

Кирило Лютий Життя столиці 20:21, 25.05.2020 Оновлено: 21:04, 25.05.2020

У Києві ввечері в понеділок, 25 травня, дощ досягне критерію значний, що створить перший рівень небезпеки.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації, яка посилається на дані Українського гідрометцентру.

"До 21:00 25 травня дощ досягне критерію значний (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у заяві.

В "Київавтодорі" відзначили, що готові ліквідувати наслідки негоди 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

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Фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, град, шквали і посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду і навпаки.

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