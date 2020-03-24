Головна Новини
24 березня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ, окрім коронавірусу, атакував грип та ГРВІ

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві у час поширення коронавірусу COVID-19 зросла захворюваність на грип та ГРВІ.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, написала пресслужба КМДА. У місті за 12-й тиждень 2020 року зареєстрували 14 893 хворих на грип та ГРВІ, хоча водночас інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні.

Так, за останній тиждень (порівняно з попереднім) захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 22,2%. Дітей захворіло – 7 595 (зниження на 2,5%), а от дорослих – 7 298 (зростання на 66,2%).

Київ атакував грип та ГРВІ. Ілюстрація

Київ атакував грип та ГРВІ. Ілюстрація

"У структурі захворюваності діти становлять 51%, а на попередньому тижні – 64%. Серед школярів захворюваність знизилась на 3,8% – зареєстровано 3 550 випадків", – пояснив Поворозник.

Він зазначив, що до медзакладів за 12 тиждень року було госпіталізовано 236 осіб, з яких 107 – діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги