У Києві у час поширення коронавірусу COVID-19 зросла захворюваність на грип та ГРВІ.

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Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, написала пресслужба КМДА. У місті за 12-й тиждень 2020 року зареєстрували 14 893 хворих на грип та ГРВІ, хоча водночас інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні.

Так, за останній тиждень (порівняно з попереднім) захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 22,2%. Дітей захворіло – 7 595 (зниження на 2,5%), а от дорослих – 7 298 (зростання на 66,2%).

Київ атакував грип та ГРВІ. Ілюстрація

"У структурі захворюваності діти становлять 51%, а на попередньому тижні – 64%. Серед школярів захворюваність знизилась на 3,8% – зареєстровано 3 550 випадків", – пояснив Поворозник.

Він зазначив, що до медзакладів за 12 тиждень року було госпіталізовано 236 осіб, з яких 107 – діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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