Київ накрив густий туман: на дорогах утворилися затори

У Києві 24 грудня, ожеледиця, вранці туман, видимість 200-500 метрів, на вулицях міста ускладнено руху транспорту.

За даними Google Maps, затори в бік правого берега утворилися на всіх мостах (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Ускладнено рух на проспектах Романа Шухевича та Степана Бандери, Харківському, Броварському, Любомира Гузора та Перемоги. Крім того, істотно ускладнено рух на вулиці Олени Теліги, Набережному шосе та Великій окружній.

Як повідомили у пресслужбі "Київавтодора", протягом ночі проводилось прибирання міста від снігу та обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами. За минулу добу було використано 1323,55 тонн солі, 1179,59 тонн піщано-сольової суміші, 171,36 тонн рідких хлоридів і 38 тонн піску.

Для очищення зупинок громадського транспорту тротуару сходів підземних переходів залучили 193 працівника в складі 34 бригад із ручного прибирання. Протягом ночі працювало 225 одиниць спецтехніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 23 грудня через сильний снігопад паралізовано рух на дорогах і погіршилася видимість.