Київ огорнув казковий туман: чарівні фото

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман. Явище було дуже добре помітним у Дарницькому районі міста.

Користувачі мережі почали ділитися своїми знімками. OBOZREVATEL зібрав фото туману (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як житлові багатоповерхові будинки майже повністю сховалися за "білою пеленою". Водночас у Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах явище взагалі не спостерігалося.

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві Instagram Iulia Valeriivna

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман Facebook dtp.kiev.ua

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Туман був дуже добре помітним у Дарницькому районі Києві

У п'ятницю, 1 листопада, Київ накрив густий туман

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 15 по 21 жовтня концентрація шкідливих речовин у повітрі Києва переважала норму. За вказаний період у столиці спостерігалися значно вищі за допустимі концентрації пилу, сірчистого й чадного газу, а також формальдегіду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!