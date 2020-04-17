Київ огорнули хмари диму та пилюки. Моторошні фото
Київ у п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму.
Таке явище спостерігалось в столиці і вчора – 16 квітня. У розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Хмари диму та пилюки накрили різні райони Києва, через них значно знизилася видимість. Наприклад, на фото видно лише об'єкти, які розташовані доволі близько до камери.
Характерно, що столиця України вже другий день поспіль перебуває на першій позиції у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Так, за даними сайту iqair.com, вранці 17 квітня показник був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий). Такий рівень забруднення може спричинити неприємні відчуття під час дихання в разі тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця
Про ситуацію написав і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він зазначив, що, за висновком рятувальників, значна частина задимлення в місті є наслідком пожеж не тільки в Чорнобильській зоні відчуження, а й загалом у Київській області (в напрямку Житомира).
"Мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтеся вдома і не відчиняйте вікна!" – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Київ і область 16 квітня накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.
Того ж дня у столиці України зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали зачинити вікна і не виходити на вулицю.
Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Спочатку максимальний показник забруднення був зафіксований в діапазоні 238 AQI.
Рівень забруднення повітря в українській столиці досягнув дуже високих показників. За годину він піднявся до 380 AQI.
Через смог і пилову бурю у Києві багато людей занепокоїлися, чи не стали причиною забруднення повітря пожежі в Чорнобильській зоні.