Київ огорнули хмари диму та пилюки. Моторошні фото

Київ у п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму.

Таке явище спостерігалось в столиці і вчора – 16 квітня. У розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Хмари диму та пилюки накрили різні райони Києва, через них значно знизилася видимість. Наприклад, на фото видно лише об'єкти, які розташовані доволі близько до камери.

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Характерно, що столиця України вже другий день поспіль перебуває на першій позиції у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Так, за даними сайту iqair.com, вранці 17 квітня показник був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий). Такий рівень забруднення може спричинити неприємні відчуття під час дихання в разі тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця

Антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря Скриншот

Таблиця з даними про забруднення повітря Скриншот

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Про ситуацію написав і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. Він зазначив, що, за висновком рятувальників, значна частина задимлення в місті є наслідком пожеж не тільки в Чорнобильській зоні відчуження, а й загалом у Київській області (в напрямку Житомира).

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

"Мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтеся вдома і не відчиняйте вікна!" – додав він.

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

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