Київ огорнули хмари диму та пилюки. Моторошні фото

Київ у п'ятницю вранці, 17 квітня, знову накрили хмари пилюки та незрозумілого диму.

Таке явище спостерігалось в столиці і днем раніше – 16 квітня. У розпоряджені OBOZREVATEL з'явилися фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Хмари диму та пилюки накрили різні райони Києва, через них значно знизилася видимість. Наприклад, на фото видно лише об'єкти, які знаходились доволі близько до камери.

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Примітно, що столиця України вже другий день поспіль перебуває на першій позиції у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Так, за даними сайту iqair.com, вранці 17 квітня показник був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий). Це може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

Антирейтинг міст світу за рівнем забруднення повітря Скріншот

Таблиця з даними про забруднення повітря Скріншот

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Про ситуацію написав і мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram. Він відзначив, що, за висновком рятувальників, значна частина задимлення в місті є наслідком пожеж не тільки в Чорнобильській зоні відчуження, а й загалом у Київській області (в напрямку Житомира).

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

"Мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці. Тим часом, будь ласка, залишайтеся вдома і не відкривайте вікна!" – додав він.

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

Київ огорнули хмари диму та пилюки

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